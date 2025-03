Melito Porto Salvo, operazione di pulizia nella piazza della stazione: volontari rimuovono rifiuti e detriti | FOTO

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, sabato 15 marzo, i volontari dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile di Melito (O.V.P.C.M.) e della GADIT (Guardie Ambientali d’Italia) si sono impegnati in un’importante operazione di pulizia della Piazza della Stazione di Melito di Porto Salvo. L’iniziativa, nata dalla volontà di contribuire al decoro urbano e alla tutela dell’ambiente, ha visto i volontari rimuovere rifiuti abbandonati, sterpaglie e detriti che deturpavano l’area. L’intervento si è svolto con grande spirito di collaborazione, coinvolgendo diversi membri delle due associazioni che hanno messo a disposizione tempo ed energie per restituire alla comunità uno spazio più pulito e accogliente.

“L’obiettivo di queste attività è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto per il territorio e promuovere un senso di responsabilità collettiva” hanno dichiarato i volontari al termine dell’operazione. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di tutela ambientale portate avanti costantemente dalle due organizzazioni, che continueranno a operare per il bene della comunità e del territorio. Questa azione rientra pienamente nello spirito della cittadinanza attiva, dimostrando come il contributo volontario possa fare la differenza nel migliorare e valorizzare gli spazi pubblici.

