Mediterranea, il Dipartimento di Agraria accoglie gli animali d’affezione

Il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria apre le sue porte agli animali d’affezione, promuovendo un ambiente sempre più inclusivo e accogliente per studenti, docenti e personale. Con l’adozione di un nuovo Regolamento per l’accesso degli animali d’affezione, il Dipartimento riconosce l’importanza del legame tra persone e animali, favorendo la loro presenza in modo responsabile e sicuro.

Gli spazi del Dipartimento saranno ora accessibili ai nostri amici a quattro zampe – dichiara Marco Poiana Direttore del Dipartimento di Agraria della Mediterranea di Reggio Calabria– nel rispetto di alcune semplici regole che garantiscono il benessere di tutti. I proprietari potranno portare con sé i propri animali nelle aree dedicate, contribuendo così a un’atmosfera più serena e familiare. Un’attenzione particolare è riservata ai cani guida per persone non vedenti, il cui accesso è sempre garantito.

Il Dipartimento di Agraria, invita tutti gli amanti degli animali a prendere visione del regolamento e a partecipare attivamente a questa iniziativa, volta a creare un ambiente universitario più vicino alle esigenze di chi condivide la propria vita con un animale. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il regolamento completo sul sito web del Dipartimento di Agraria.