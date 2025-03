Maykel Fonts infiamma lo Stretto: da Ballando con le Stelle al Bachata Social di Reggio Calabria

StrettoWeb

Il re della salsa, Maykel Fonts approderà domenica 30 marzo in riva allo Stretto per l’evento Bachata Social al Panorama di Villa San Giovanni. Maestro, ballerino internazionale cubano più famoso al mondo, coreografo e anche cantante, soprannominato il “Re della Salsa”, Fonts è noto in tv per aver fatto parte di Ballando con le Stelle, il noto programma di Milly Carlucci, quale maestro di numerose vip, tra cui Alessandra Mussolini, Veronica Logan e Mietta.

Ma il suo curriculum è molto ampio e inizia da piccolissimo a L’Avana, città dove è nato e ha studiato tutti i tipi di danza nella scuola più famosa di Cuba, Tropicana, per spostarsi poi negli Stati Uniti e, successivamente, in Italia.

Ha calcato i palcoscenici dei più importanti festival latinoamericani e teatrali. Ha partecipato al festival di Sanremo, al Festivalbar e a tanti programmi tv italiani, da Domenica In ad Amici. È stato protagonista di spot pubblicitari per Algida, Pupa, Nescafè, e ballerino del video della cantante Alexia.

Numerosi i premi vinti come coreografo, ballerino e, persino come attore nel film Street Dance 2.

Il Bachata Social

Maykel Fonts metterà a disposizione talento ed esperienza per lo stage dedicato agli allievi delle scuole presenti al Bachata Social mostrando anche le sue straordinarie performance. La kermesse, organizzata da Bachata Social Reggio Calabria, replica la formula delle tipiche serate caraibiche, offrendo in più la possibilità di ballare per ore, da pomeriggio a notte inoltrata, seguendo gli stage di famosi artisti, e di partecipare a show, giochi e animazione.

Insomma, divertimento a tutto spiano, compresa la possibilità di assistere dal vivo alle performance di Fonts e degli altri artisti e di partecipare a un dinner show, con un’ambientazione tipicamente latina accompagnata da un’orchestra che suonerà dal vivo.

Il programma dell’evento

L’appuntamento è domenica 30 marzo nella suggestiva location del ristorante Panorama di Villa San Giovanni. A partire dalle ore 15:30 sarà possibile accedere all’interno del locale, mentre gli stage inizieranno dalle 16:00 con Andrea Y Michele, a seguire alle 17:00 con Claudio d’Ercole e alle 18:00 con Guille y Leilen. Alle 19:00 il clou dell’evento: lo stage con Maykel Fonts.

Dalle 20:00 in poi dinner show, animazione e giochi a premi. Il tutto accompagnati dall’orchestra Nany Hernandez y son Latin. Alle 21:30 inizierà la serata caraibica vera e propria alla presenza degli artisti e di un Dj set di tutto rispetto: dal Dj Resident Paso al Dj Rotation Loquito, dal Dj El Sonido del Caribe alla guest star Dj Requinto.

Si prevede il tutto esaurito, fa sapere l’organizzazione, con un pubblico che arriverà dalla Sicilia, da Cosenza, Lamezia, dalla Piana e addirittura dal Veneto. Per info visitare le pagine Facebook e Instagram di BachataSocialRC.

