Matteo Renzi a Messina: “Schifani si dimetta, le elezioni si vincono al centro” | FOTO

Matteo Renzi ha presentato a Messina il suo ultimo libro dal titolo “L’Influencer”. L’incontro si è svolto presso la libreria “La Gilda dei narratori”. All’evento in riva allo Stretto, il leader di Italia Viva ed ex premier, è stato accompagnato dalla parlamentare messinese Dafne Musolino e dal vicepresidente di Italia Viva, l’onorevole Davide Faraone. “Questo libro parla dell’Italia del 2025. E prova a rispondere alla domanda: Giorgia Meloni è una leader capace di fare la differenza? Io ritengo che Meloni non sia una leader ma una influencer che cerca il consenso nell’immediato. È una influencer perché pensa ai sondaggi, ai video e non ai problemi degli italiani”, rimarca Renzi.

“Schifani si dimetta”

“Meloni non governa ma fa propaganda. Per esempio, fa un decreto legge sulle liste d’attesa a cui noi abbiamo votato contro, ma questo decreto legge non impedisce che succeda quello che è successo a Mazara del Vallo, dove 206 referti che dovevano essere dati a malati di tumore per iniziare la terapia non sono stati dati, anzi la sanità siciliana ha fatto attendere 8 mesi. Solo la coraggiosa denuncia di una professoressa ha fatto scoppiare lo scandalo. Schifani si dovrebbe dimettere il prima possibile. Italia Viva che fa? Noi guardiamo a sinistra, si vince al centro e non andando dietro alla sinistra radicale”. E’ quanto ha sottolineato Matteo Renzi a Messina. “Ecco questo è il ruolo dell’influencer – continua Renzi – fa un decreto spot sulle liste d’attesa e poi le cose non vanno. Questo è il motivo del viaggio del libro: andare a raccontare come la Meloni comunichi bene ma governi male“.

Renzi su Trump ed i dazi

“Trump dice odio gli europei, l’Europa che è piena di parassiti, voglio mettere i dazi. Noi siamo amici dell’America ma certo non possiamo essere dalla parte di Trump, noi pensiamo alle aziende italiane, di Messina, Roma, Firenze”. Lo ha detto Matteo Renzi a Messina. “Se Trump vuole distruggere le aziende italiane immagino che Giorgia Meloni dica: caro Trump noi pensiamo all’Italia, invece mi sembra, che sia preoccupata di baciare la pantofola agli americani. Ora io sono per il rapporto con gli americani ma se vogliono distruggere le aziende italiane io difendo quest’ultime“, ha aggiunto.

