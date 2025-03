Matteo Renzi a Messina, l’ex premier presenterà il suo libro “L’Influencer”

StrettoWeb

Sabato prossimo, 29 marzo, Matteo Renzi sarà a Messina per la presentazione del suo libro “L’Influencer”. L’incontro si svolgerà alle ore 11 presso la libreria “La Gilda dei narratori sita in via Ettore Lombardo Pellegrino, 23. All’evento il leader di Italia Viva sarà accompagnato dalla senatrice messinese Dafne Musolino e dal vice presidente di Italia Viva, l’onorevole Davide Faraone.

