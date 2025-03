A Masella un memorial per ricordare Nino e Domenico | FOTO

StrettoWeb

di Claudia Pugliese – La Parrocchia Ss. Cosma e Damiano in Masella, in sinergia con l’Associazione “Vincenzo Luca Romeo e l’Associazione “CO.DA”, ha organizzato un memorial per ricordare Nino e Domenico. Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello, alla presenza di tantissime persone ha voluto spiegare il motivo del Memorial. “Siamo oggi qui per ricordare due angeli volati in cielo troppo presto, lasciando un vuoto immane nelle loro famiglie. Ho dei ricordi stupendi di Nino in quanto è stato mio compagno alle scuole elementari di Masella“, afferma don Giovanni Zampaglione.

“Ricordo con piacere il suo sorriso e la sua voglia di…vivere! Vivrai per sempre dentro il mio cuore e ti ricorderò per sempre. Oggi sono qui per ricordarti assieme ai nostri compagni…..ciao Angelo”. Così descrive don Giovanni Zampaglione il suo compagno e amico di classe. “Nino e Domenico guideranno per sempre, dal Paradiso, i passi delle loro famiglie, continuando a vivere nei loro cuori e nel ricordo della nostra comunità. Siamo qui per non dimenticare e per omaggiare la loro breve ma preziosa presenza in mezzo a noi“, rimarca il parroco. Subito dopo il ricordo di Nino e Domenico, c’è stato il lancio dei palloncini da parte dei genitori di Domenico e dei parenti di Nino. A seguire, i ragazzi sono entrati nel vivo del gioco. La partita ha visto la vittoria di entrambe le squadre partecipanti al torneo del cuore.

La serata si è conclusa con un momento conviviale indimenticabile in allegria, nella pizzeria dedicata a Domy, per la gioia di bambini e adulti e soprattutto di Nino e Domenico, che dal Paradiso sono stati certamente lieti di questo giorno speciale organizzato proprio per omaggiarli! Presente alla partita, anche il sindaco di Montebello Jonico, con un ricordo dei due angeli Nino e Domenico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.