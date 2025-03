Nuova Pallacanestro Marsala cede in casa alla Dierre Reggio Calabria per 74-81

StrettoWeb

Contro una ostica Dierre Reggio Calabria, quarta forza del campionato, la Nuova Pallacanestro Marsala scivola in casa perdendo per 74-81 nella settima giornata di ritorno della Serie C girone Q. I marsalesi disputano bene i primi due tempi portandosi in vantaggio sul +10 dopo 16′, ma subiscono il ritorno dei calabresi che durante il terzo periodo ribaltano in proprio favore l’incontro rimanendo avanti nonostante i tentativi di riaggancio dei ragazzi di Grillo. Miglior marcatore dell’incontro Luciano Tartamella con 27 punti ed 11/13 dalla lunetta.

Per il primo quarto Grillo schiera Niang nel quintetto di partenza al posto di capitan Donato per contrastare i centimetri dei calabresi e la NPM parte forte con una palla rubata da Tartamella che in contropiede firma il primo canestro dell’incontro. I reggini provano a strappare con Trinca che da sotto canestro e poi dai 6,75 porta gli ospiti a +3, svantaggio che però viene ricucito con pazienza da Tartamella e da Miculis, che dopo 7′ permettono agli azzurri di portarsi in vantaggio anche se di una sola lunghezza. Ripepi per gli ospiti pareggia dalla lunetta, ma nell’ultimo minuto prima Tartamella e poi Farruggia fermano il punteggio alla prima sirena sul +3. La prima frazione di gioco termina 18-15.

Il secondo quarto è ancora appannaggio dei ragazzi di coach Grillo che dopo due minuti con la tripla di Donato (l’unica messa a segno dell’incontro) e poi con Tartamella si portano a +7. Barrile e Ripepi dalla linea dei liberi riportano i calabresi a -2 con la NPM che però piazza un minibreak a metà tempo con Abrignani, Donato e Niang che frutta il massimo vantaggio dell’incontro di +10 sul 35-25. Il lungo Railans per gli ospiti guida la reazione calabra, ma è Abrignani prima con una rapidissima incursione sul pitturato e poi dalla lunetta a mantenere la NPM in avanti con il tabellone che segna 39-35 alla sirena prima degli spogliatoi.

Nella terza frazione i reggini ribaltano l’incontro grazie alle quattro triple messe a segno da quattro uomini diversi, con i locali che invece non colgono più i 3 punti dall’arco ed iniziano ad accusare la fatica per il gioco fisico attuato dalla Dierre. Donato, Miculis e Tartamella provano a mantenere in scia la NPM, ma l’inerzia dell’incontro passa ai reggini che con un parziale di +10 al termine dei 10′ si portano all’ultimo riposo in avanti di 6 punti sul 53-59.

L’ultimo quarto vede gli ospiti allungare fino al massimo vantaggio di +11 dopo 4′ con Barrile e Railans. La NPM reagisce con le incursioni sul pitturato di Tartamella e Stankovic che costringono i calabri a ricorrere al fallo. I marsalesi rimangono in scia e ricuciono il gap fino a -5 ad una manciata di secondi dalla sirena finale, ma gli ospiti amministrano e La Mastra dalla lunetta fissa il punteggio finale sul 74-81.

La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo domenica 9 marzo alle 18:00 in trasferta contro il Gela Basket.

Tabellino Nuova Pallacanestro Marsala-Dierre Reggio Calabria 74-81

Parziali: 18-15, 21-20, 14-24, 21-22.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 6, Miculis 12, Cucchiara ne, Abrignani 6, Donato 9, Linares 1, Gentile, Stankovic 9, Gerardi, Tartamella 27, Niang 4. All. Grillo G.

Dierre Reggio Calabria: Railans 13, Trinca 8, Vukosavljevic 5, La Mastra 9, Alescio, Fazzari 9, Angius 12, Laganà, Ripepi 9, Barrile 16. All. Cotroneo G.

Arbitri: Fiannaca C. di Siracusa e Marino F. di Porto Empedocle (AG)

