Maropati più vicina ai cittadini: installato il nuovo Postamat

Un passo significativo verso il miglioramento dei servizi per i cittadini: i Consiglieri Comunali Andrea Ferrentino e Angelo Adornato hanno ottenuto un importante traguardo con l’installazione di un ATM Postamat presso l’ufficio postale di Via R.Luxemburg. Questo intervento, parte del Progetto Polis, rappresenta un progresso fondamentale per garantire alla comunità un accesso più agevole ai servizi bancari e postali.

La comunicazione ufficiale di Poste Italiane, inviata in risposta alla richiesta avanzata il 15 marzo, conferma l’impegno dell’azienda nella realizzazione dell’ATM Postamat, sottolineando come l’iniziativa sia frutto di una scelta volontaria e mirata al benessere collettivo. Un chiaro segnale che l’interesse della comunità è al centro delle priorità e che le esigenze dei cittadini di Maropati vengono ascoltate e prese in considerazione.

I Consiglieri Ferrentino e Adornato, sempre in prima linea nella tutela degli interessi locali, hanno lavorato con determinazione per far emergere questa necessità e trasformarla in un progetto concreto. Il loro impegno costante e la vicinanza alle istanze sociali hanno reso possibile questa importante innovazione, che contribuirà a migliorare la qualità della vita sul territorio e a rendere i servizi più accessibili a tutti.

Va sottolineato che la PEC di risposta è stata inviata direttamente ai due Consiglieri del gruppo misto Ferrentino ed Adornato che avevano formalmente avanzato la richiesta e sollecitato l’intervento. Il Sindaco è stato citato esclusivamente per conoscenza (e.p.c.). Questa comunicazione non è un atto di autocompiacimento, ma ha il solo obiettivo di informare i cittadini in modo trasparente sui fatti.

Il Presidio delle Relazioni Istituzionali territoriali di Poste Italiane ha già previsto contatti diretti con il Sindaco per fornire ulteriori dettagli e garantire una rapida implementazione del progetto.

Questa iniziativa dimostra come l’azione politica, quando combinata con un ascolto attento delle esigenze della comunità, possa tradursi in risultati concreti e in un effettivo miglioramento dei servizi locali. I Consiglieri Ferrentino e Adornato continueranno a lavorare per una Maropati più moderna, efficiente e vicina ai suoi cittadini.

