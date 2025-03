Marina di Gioiosa, nasce il Comitato Elettorale “Cuore e Futuro” a sostegno di Rocco Femia Sindaco

StrettoWeb

“Siamo lieti di annunciare l’apertura di questo luogo di incontro, di scambio e di confronto con i cittadini. La nostra sede sarà il luogo, sempre aperto, in cui dare voce alle idee e alle speranze per il futuro del nostro territorio. Siamo pronti a lavorare per il bene di tutti, per costruire il futuro e per risolvere i problemi di Marina di Gioiosa. Vogliamo confrontarci con i cittadini che vorranno dare il loro contributo. Nella squadra vorremmo avere professionisti del commercio, del mondo economico, imprenditori, avvocati, giovani, pensionati, operai , agricoltori e tutti coloro che sono legati al mondo dello sport, in cui la nostra città deve tornare ad alti livelli; tutti i cittadini di questo comune che vorranno contribuire troveranno le porte aperte”. Questo il messaggio dei dirigenti del comitato elettorale “Cuore e Futuro” a sostegno del candidato a Sindaco Rocco Femia, un vero e proprio invito rivolto a tutti i cittadini,.

L’appuntamento è per domenica 30 Marzo alle ore 17:00 con chi vorrà dare il suo sostegno, mettendo in campo le sue competenze. Un vero laboratorio politico in cui dialogare, guardando alla crescita di Marina di Gioiosa.“Un appello – sottolinea il candidato e già sindaco Rocco Femia – a tutta la cittadinanza! Abbiamo bisogno di tutti, soprattutto di cittadini attivi, e di confronto, per affrontare preparati le sfide future. Le porte saranno sempre aperte e ci dedicheremo sempre all’ascolto, perché il nostro ruolo sarà quello di lavorare e vigilare per il bene comune”.

