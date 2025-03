Marina di Gioiosa Jonica, il comune presenta la bacheca del riuso

StrettoWeb

Il Comune di Marina di Gioiosa Jonica presenta “Oggetti in Comune, la bacheca del riuso. L’Assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Romeo ha presentato “Oggetti in Comune”. Questo è un innovativo servizio che trasforma il riuso in una pratica quotidiana di condivisione. La piattaforma permette ai cittadini di donare oggetti ancora in buono stato, promuovendo una cultura del riutilizzo consapevole e contribuendo concretamente alla riduzione degli sprechi. Come Funziona il Servizio. Il servizio è strutturato in due aree principali, progettate per rendere la donazione e la ricerca di oggetti un’esperienza semplice e gratificante.

A M. di Gioiosa si è in piena campagna elettorale tra due gruppi in costruzione. Uno con parte dell’attuale Amministrazione ed un altro con una parte consistente di Amministratori di altre, passate, Amministrazioni. L’attuale governo Femia sta continuando ad Amministrare a pieno regime, anche in questi ultimi mesi.

