A Marina di Gioiosa Jonica iniziativa sull’educazione all’auto imprenditorialità

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina, presso la sala consiliare di Marina di Gioiosa Jonica, una conferenza organizzata dal Comune, in collaborazione con l’Ente Nazionale di Microcredito, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria di Reggio Calabria alla presenza di numerosi studenti, dal titolo “Educare i giovani all’auto imprenditorialità” e sottotitolo “Costruisci il tuo presente pensando al futuro”. Autoimprenditorialità: la capacità di creare e sviluppare iniziative e imprese, le quali amplieranno la base produttiva e occupazionale in un “territorio fertile” come hanno apostrofato la cittadina Roberto Marta (Responsabile Area Sportelli e Territorio ENM) e Antonio Rispoli (Project manager “Yes I Start Up Calabria).

L’evento è stato fortemente voluto dall’Assessore alla AA.PP. di M. Gioiosa, Giuseppe Romeo. Molte le informazioni fornite, anche in tema di micro impresa o franchising, finalizzate a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.