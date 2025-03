Maria Ruggeri di Dream Atletica Milazzo la più veloce d’Italia nella categoria F55

StrettoWeb

Maria Ruggeri da Villafranca a Milazzo e poi ad Ancora, un percorso che non si ferma accanto alla Dream Atletica Milazzo dove è allenatrice per i più giovani. Oggi ha conquistato ad Ancona il titolo italiano Master su pista sui 60 metri. Traguardo che ha raggiunto con il tempo di 8″44. Una riconferma per l’atleta milazzese di adozione che, già lo scorso anno, aveva vinto il titolo italiano. Questo è l’ennesimo traguardo che raggiunge la squadra di Salvatore Saraò, patron di Dream Atletica, alle prese con tantissime gare e imprese sportive all’insegna della corsa su pista.

Maria Ruggeri è dunque la velocista della categoria F55 più forte d’Italia.

