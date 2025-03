Mancata assunzione di autisti per le ambulanze del 118 a Reggio: interrogazione di Muraca

StrettoWeb

Il consigliere regionale del Pd Giovanni Muraca ha depositato oggi un’interrogazione a risposta scritta al presidente della giunta regionale della Calabria, con richiesta di chiarimenti riguardo alla mancata assunzione degli autisti per le ambulanze del 118 presso l’Asp di Reggio Calabria. “L’emergenza sanitaria in Calabria sta attraversando una fase drammatica e l’incapacità di risolvere le carenze di personale nel sistema di emergenza-urgenza non fa che aggravare una situazione già di per sé insostenibile. Non è tollerabile che l’Asp di Reggio Calabria non abbia ancora provveduto all’assunzione dei 13 autisti per le ambulanze, nonostante le risorse siano disponibili e le procedure concorsuali siano già state attivate”, ha dichiarato Muraca.

L’interrogazione riguarda anche la criticità delle postazioni di emergenza territoriale (Pet), che continuano a dipendere da convenzioni con associazioni private, e la necessità di dotare queste strutture di mezzi e personale proprio del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire un servizio omogeneo e sicuro su tutto il territorio.

Muraca ha chiesto alla Giunta regionale di spiegare le motivazioni dietro la mancata assunzione degli autisti previsti dal piano di fabbisogno e di adottare misure urgenti per completare l’organico necessario a garantire la piena operatività del servizio 118 in tutta la Calabria. “Il diritto alla salute non può essere negato per mancanza di personale. È fondamentale che la Regione prenda tutte le misure necessarie per garantire un sistema sanitario che risponda alle esigenze reali dei calabresi”, ha concluso Muraca.

