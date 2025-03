Patologie oncologiche: la Regione Calabria si dota di un software per il monitoraggio dei pazienti

StrettoWeb

Patologie oncologiche, una piattaforma informatica garantirà la presa in carico del paziente per tutto il decorso della malattia così da consentirne un monitoraggio costante ed efficace. La Regione Calabria ha stipulato una convenzione con la Regione Campania per l’utilizzo gratuito di un software finalizzato a supportare la rete oncologica. L’obiettivo è quello di definire i cosiddetti Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), sviluppati nelle varie branche oncologiche.

Seguire il paziente oncologico in tutto il percorso di cura

È, questa, una delle importanti novità messe a punto dal Presidente della Giunta regionale e Commissario ad Acta Roberto Occhiuto , annunciate dalla Presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio Regionale, Pasqualina Straface, intervenendo nel corso del Magna Graecia Cancer Day, il partecipato evento scientifico tenutosi nei giorni scorsi a Corigliano-Rossano e promosso dal direttore dell’unità operativa di Oncologia degli ospedali spoke di Corigliano-Rossano, Angelo Pomillo, responsabile scientifico.

Piattaforma interattiva: attese altissime in performance e risultati

“Dalla piattaforma interattiva, che mutua un modello organizzativo che sarà declinato in tutte le strutture oncologiche calabresi e che è già in fase di attivazione – ha sottolineato la Straface – ci aspettiamo molto in termini di performance e risultati. L’obiettivo – ha spiegato – è quello di arrivare alla presa in carico ed un percorso finalmente unitario. A riguardo, si stanno susseguendo costanti incontri con il Dipartimento della Salute con una priorità precisa: collegare subito la fase di prevenzione (lo screening oncologico) con l’allineamento di tutte le reti oncologiche, per consentire una più efficace e celere presa in carico dell’assistito che diventerà paziente, verso la cura se possibile o – ha concluso Pasqualina Straface – verso un allungamento delle aspettative di vita“.

8 nuove degenze ordinarie e nuovo direttore Ambulatorio ematologia

Il Consigliere regionale di Forza Italia ha sottolineato l’importanza del Magna Graecia Cancer Day: “un’importante occasione per riflettere, per condividere esperienze e per riaffermare l’impegno condiviso nella lotta contro il cancro. Un impegno costante e importante che trova riscontri anche nel nuovo piano di riorganizzazione ospedaliero. Il recente Atto Aziendale dell’Asp di Cosenza – ha spiegato – prevede l’istituzione di 8 posti letto in degenza ordinaria per il reparto di Oncologia di Corigliano-Rossano, dove prima si interveniva solo in day hospital. Inoltre, è stato potenziato l’ambulatorio di Ematologia con la figura di un direttore che prima non era presente“.

