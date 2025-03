La magistratura reggina e del Tar protagonisti al Parlamento europeo. Princi: “Calabria apripista per un progetto pilota sulla giustizia”

StrettoWeb

Si è tenuto a Bruxelles un importante incontro bilaterale tra le più alte cariche della magistratura ordinaria reggina e del TAR e le più alte rappresentanze della Commissione europea. L’incontro è stato promosso dall’eurodeputata calabrese Giusi Princi. Per la magistratura ordinaria reggina sono intervenuti la Presidente della Corte d’appello Caterina Chiaravalloti, il Procuratore Generale, Gerardo Dominijanni, la Presidente del Tribunale Maria Grazia Lisa Arena. Per il Tribunale amministrativo, presente la Presidente Caterina Criscenti.

Per la Commissione europea sono invece intervenuti: Corinna Ullrich, DG HOME, Direttore del Dipartimento per gli Affari Internazionali ed Orizzontali, Alessandro De Stefano, DG JUST, Direzione generale Giustizia e consumatori e Laura Gatti, Segretariato generale della Commissione europea. Per la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE, presente il Magistrato Giuseppe Buffone.

Confronto

Il confronto si è incentrato sull’adeguamento della giurisdizione italiana alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con particolare attenzione ai settori della giustizia e dell’immigrazione. Tra i temi trattati, il Patto Migrazione, la recente condanna dell’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, la disciplina delle intercettazioni, nonché le pronunce relative alla violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio. Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla protezione internazionale, alle misure di trattenimento e all’individuazione dei cosiddetti “paesi sicuri”, tema importante anche in considerazione che la Calabria è terra di frontiera nel Mediterraneo.

“Importante ponte di legalità e giustizia tra la Calabria e l’Europa”

“Si sono gettate le basi per un importante ponte di legalità e giustizia tra la Calabria e l’Europa”, afferma Giusi Princi. “Sono state infatti evidenziate – prosegue – le ricadute delle direttive europee nei territori con importanti spunti di miglioramento grazie ai preziosi input che sono stati forniti alla Commissione dagli illustri esponenti della magistratura e del TAR di Reggio Calabria”, aggiunge Giusi Princi. “Anche in questo caso, la Calabria può fungere da apripista per un importante progetto pilota su cui stiamo lavorando con la magistratura e la Commissione. Risulta essenziale – conclude Princi – il dialogo con chi concretamente attua le disposizioni europee sul territorio, affinché dalle esperienze, e grazie alle alte competenze che la Calabria esprime, possano emergere proposte innovative capaci di rendere l’Unione Europea più flessibile, inclusiva e reattiva alle esigenze dei cittadini”.

