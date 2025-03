Il Maggio dei Libri a Messina: pubblicato l’Avviso per la manifestazione di interesse

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Messina annuncia la pubblicazione dell’Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di attività di promozione del libro e della lettura da inserire nel programma “Il Maggio dei Libri a Messina 2025”, nell’ambito della campagna nazionale “INTELLEG(G)O” promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di diffondere il valore sociale della lettura e incentivare l’accesso ai libri anche in contesti non convenzionali, è rivolta agli aderenti al Patto per la Lettura Città di Messina 2022-2024, nonché ad associazioni culturali, enti pubblici, scuole, editori, librerie e privati cittadini operanti nel territorio comunale.

Le attività proposte dovranno svolgersi tra il 23 aprile e il 31 maggio 2025, ispirandosi ai tre filoni tematici della campagna nazionale:

Intelleg(g)o… dunque sono: la lettura come strumento di consapevolezza di sé e degli altri;

Intelleg(g)o… dunque sento: la lettura come esperienza sensoriale e creativa attraverso diverse forme espressive;

Intelleg(g)o… dunque faccio: la lettura come stimolo per la cittadinanza attiva e l’impegno sociale.

Le proposte potranno prevedere reading, mostre, presentazioni di libri, conversazioni, letture ad alta voce e altre attività rivolte a bambini, adolescenti, adulti e anziani, da svolgersi in biblioteche, librerie, piazze, scuole, associazioni, trasporti pubblici e anche online.

Modalità di partecipazione

I soggetti interessati potranno presentare fino a tre proposte compilando l’apposito modello di partecipazione (Allegato B) e inviandolo via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it, con copia a pattoperlalettura@comune.messina.it, entro le ore 18 di venerdì 12 aprile 2025. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Maggio dei Libri a Messina 2025 – Istanza di partecipazione dell’Associazione/Istituto … (specificare il nome del partecipante)”.

Le proposte saranno valutate dall’Assessorato alla Cultura, che provvederà al coordinamento del programma e alla promozione delle attività attraverso i canali ufficiali del Comune.

L’Amministrazione comunale non assume oneri economici e organizzativi per le singole iniziative, ma garantirà il supporto promozionale e la concessione di spazi pubblici, previa autorizzazione.

