Macron convoca nuovo vertice leader EU: “Putin non desidera la pace”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato, per la giornata di giovedì, un nuovo vertice con i leader europei a Parigi. L’obiettivo è quello di cercare un impegno “esplicito e dettagliato” per il sostegno militare a breve termine all’Ucraina contro al Russia e per definire un cessate il fuoco “credibile”. Possibile anche la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Dobbiamo dimostrare che siamo determinati a sostenere l’Ucraina nella sua resistenza e che siamo credibili affinché il giorno in cui verrà firmata la pace, quella pace sarà duratura“, ha detto Macron in dichiarazioni alla stampa a Bruxelles, al termine del Consiglio Europeo. Il presidente francese ha chiarito che gli europei non sono “potenze di guerra” e che aspirano a “proteggere la pace” nel continente, a “scoraggiare gli attacchi” e spera che il presidente russo, Vladimir Putin, “rifletta“.

L’incontro è stato definito come una “coalizione di volenterosi”, Macron ha evitato di approfondire la possibilità di schierare truppe europee una volta finita la guerra perché, ha ammesso, “siamo lontani da questo” finché non sarà finalizzato un cessate il fuoco.

“È importante dare credibilità al cessate il fuoco, una volta che arriverà, e specificare i diversi livelli di sostegno all’Ucraina dopo la pace, all’esercito ucraino e ad un eventuale dispiegamento“, ha continuato il leader francese, affermando poi che è “importante che ci sia qualcosa di credibile” che possa “dare fiducia agli ucraini” e dare loro una “posizione forte” di fronte ad eventuali negoziati.

Macron ritiene, inoltre, “deludente” che il presidente russo Vladimir Putin rifiuti il cessate il fuoco perché dimostra che “non ha un sincero desiderio di pace“, ha insistito sulla necessità di “dimostrare la determinazione” degli europei nel sostenere Kiev e la volontà di ottenere una pace solida e duratura.

