Lutto a Reggio Calabria, è morta Caterina Zema: addio alla voce che incantava la città

Reggio Calabria piange la scomparsa di Caterina Zema, artista di grande talento e voce straordinaria, capace di incantare chiunque partecipasse alle serate in cui si esibiva. Nota e amata in città per la sua presenza scenica e il calore umano, Caterina ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta, sia sul palco che nella vita quotidiana.

Con la sua scomparsa, Reggio perde non solo una cantante ma anche un simbolo di passione e bellezza artistica. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici e semplici cittadini, colpiti dalla notizia della sua morte.

Il cordoglio del Consigliere Comunale Mario Cardia

“Con Caterina Zema se ne va una delle parti più piacevoli della città.

Caterina è stata un’icona portatrice di gioia e talento, capace di spaziare tra musica, teatro e cabaret”. Il cordoglio del Consigliere Comunale Mario Cardia per la scomparsa di Caterina Zema, artista della nostra città. “La sua voce, le sue capacità artistiche l’hanno resa una delle figure più amate della nostra città. Cara Caterina Buon viaggio! Sei stata una dei personaggi più gradevoli e talentuosi, con la tua scomparsa Reggio perde una delle sue migliori espressioni, una vera eccellenza del territorio“, conclude il Consigliere Mario Cardia.

