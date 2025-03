Loizzo: “il derby Catanzaro-Cosenza sia una festa di civiltà, sì agli sfottò ma senza violenza”

StrettoWeb

“Il derby Catanzaro-Cosenza sia una festa di civiltà. Il calcio deve essere rispetto, sfottò, ma sempre all’insegna del divertimento. Da calabrese auguro ogni bene alle squadre della mia regione. Auspico che le tifoserie bandiscano ogni forma di violenza e vivano un evento sportivo per quello che è. Da cosentina spero in una salvezza miracolosa della squadra della mia città”.

E’ quanto afferma Simona Loizzo, deputato cosentino della Lega, relativamente al derby di domenica tra Catanzaro e Cosenza. Le due squadre, a parte l’incontro del “Marulla” dello scorso 26 dicembre, tornano a sfidarsi a un anno di distanza dai pericolosi scontri avvenuti fuori dal “San Vito” durante e dopo il match di Serie B andato in scena nella scorsa stagione. Per questo, all’andata mancavano i tifosi giallorossi e per lo stesso motivo probabilmente mancheranno i supporters dei lupi domenica al “Ceravolo”. Anche se in tal senso gli ultrà del Catanzaro hanno chiesto la possibilità che possano essere presenti i loro “nemici”.

