Locri: studenti alla scoperta dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro

Un orientamento universitario interessante e proficuo, quella vissuta dai ragazzi delle quinte classi del Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che, insieme ad altri studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la Calabria, circa 2500, accompagnati dai docenti: prof.ssa Silvia Sofi e prof. Mario Procopio, per il Liceo Scientifico Zaleuco; prof. Domenico Rombolà, per il Liceo Artistico di Siderno; prof.ssa Filomena Sgambelluri, per il Liceo Classico; prof. Domenico Ameduri, per il Liceo Scientifico di Gioiosa Ionica, hanno partecipato all’Open Day dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.

Qui sono stati accolti nell’Auditorium dai saluti del Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cuda, a cui è seguito un tour guidato nelle aule, nei laboratori e negli spazi attrezzati dell’Ateneo, alla scoperta della sua Offerta Formativa.

