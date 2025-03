Locri, per il polo liceale “Zaleuco” una serata all’insegna dell’osservazione astronomica

StrettoWeb

Un’iniziativa coinvolgente e affascinante, che ha coinvolto molta parte dei cittadini locresi, che si sono avvicinati con curiosità ed interesse ai misteri della volta celeste. La sera del 5 Marzo, presso il lungomare di Locri Lato Sud, i Docenti del Dipartimento di Fisica e di scienze del Polo Liceale “Zaleuco -Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, insieme agli studenti del corso di Astronomia, finanziato dal PNRR, hanno organizzato, sotto la supervisione del prof. Marco Romeo, un momento finalizzato all’osservazione di un evento astronomico straordinario: l’allineamento planetario di sette pianeti, detto anche “Parata Planetaria”. Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno appaiono raggruppati in una stessa regione del cielo, come se formassero una linea retta. I pianeti si trovano ad enormi distanze l’uno dall’altro, ma dalla Terra sembrano posizionati lungo un’unica linea immaginaria, grazie alla prospettiva. Questo fenomeno dipende dall’orbita di ciascun pianeta e dalla loro posizione rispetto alla nostra. Quindi i sette pianeti dell’allineamento si sono venuti a trovare tutti dalla stessa parte rispetto al Sole.

Allineamento planetario

L’allineamento planetario non è solo un’occasione per ammirare il cielo, ma rappresenta anche un momento di profonda connessione con l’Universo. Un evento del genere ci ricorda che facciamo parte di qualcosa di immensamente più grande di noi. Guardare il cielo e vedere pianeti che “dialogano” tra loro, attraverso un’armoniosa danza cosmica, può suscitare meraviglia e curiosità, spingendoci a riflettere sul nostro ruolo nell’infinità del Cosmo. In un mondo sempre più caotico e frenetico osservare un fenomeno naturale, così straordinario può anche essere un’occasione per rallentare, fermarsi e contemplare la bellezza che ci circonda. Per le civiltà antiche l’allineamento aveva un significato molto importante e, spesso, veniva considerato un segno divino, che preannunciava grandi cambiamenti. Gli astronomi cinesi erano convinti che tali fenomeni anticipavano momenti di rottura dell’equilibrio politico e sociale.

La stessa tradizione cristiana afferma che l’Avvento del Cristianesimo, con la nascita di Gesù, è stato preceduto dall’apparizione di un astro che secondo alcuni studiosi fu una cometa, secondo altri, invece, uno strettissimo allineamento fra pianeti. Un’esperienza unica, che non si ripeterà tanto presto, e che i cittadini di Locri hanno potuto vivere grazie alla competenza e all’organizzazione dei docenti e degli allievi del Polo Liceale, che sempre più incide nel territorio, coinvolgendo nel percorso formativo anche la dimensione sociale. “Solo se riusciremo a vedere l’Universo come un tutt’uno in cui ogni parte riflette la totalità e i cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo” (Tiziano Terzani).

