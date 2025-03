Linea Bianca fa tappa a Reggio Calabria: dai Bronzi di Riace alla neve di Gambarie con vista sullo Stretto

StrettoWeb

Uno spettacolare ”balcone” naturale sul Mar Jonio: comincia all’alba, in cima al Monte Tre Pizzi, nella cornice del Parco Nazionale dell’Aspromonte, il viaggio di ”Linea Bianca” – condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, con Lino Zani, in onda sabato 22 marzo alle 11.25 su Rai 1 – a Gambarie, in Calabria. Poi, a Reggio Calabria, un passaggio doveroso per ammirare la bellezza dei Bronzi di Riace; e la città della bandiera, i patrioti del Risorgimento, lo ”Yarn Bombing”, l’arte di abbellire gli oggetti comuni con tessuti fatti all’uncinetto: da Santo Stefano in Aspromonte alla vicina frazione di Mannoli, alla scoperta di quelle realtà che rendono, ancora oggi, unica l’Italia. Sciare tra ”cielo e mare”: sulla pista Azzurra, con lo sfondo dello Stretto di Messina da una parte, e delle isole Eolie dall’altra, offerta e potenzialità del piccolo comprensorio sciistico di Gambarie.

E ancora, tutela e valorizzazione del territorio: lungo il sentiero delle Fate, in località Fragolara, circondati da una natura incontaminata, le attività di pulizia del bosco e, per festeggiare, un brindisi con i prodotti della tradizione locale. Il campionamento genetico, l’osservazione mediante fototrappole ed il censimento visivo: lungo la diga del Menta, vicino a Gambarie, con i Carabinieri Forestali, il monitoraggio del lupo appenninico, tornato a popolare questi boschi.

