Il liceo “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni protagonista a Palazzo Campanella: studentessa vincitrice al concorso regionale “Rispettami”

Emozione palpabile alla cerimonia di premiazione del concorso “Rispettami – Percorsi artistici e letterari” tenutasi nella mattinata del 7 marzo presso la Sala del polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella a Reggio Calabria. L’evento, promosso dal Consiglio regionale della Calabria, ha visto protagonista Margherita Annunziata Caccamo, studentessa della classe 5^A del Liceo delle Scienze Umane dell’I.I.S. “L. Nostro – L. Repaci” di Villa San Giovanni, che ha conquistato il primo premio nella categoria Scuole secondarie di secondo grado con il suo manoscritto “Antartide. Rinascita a nuova vita”.

Il concorso, nato con l’intento di sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della non violenza sulle donne e promuovere il valore delle pari opportunità, ha coinvolto numerosi Istituti scolastici calabresi in un percorso di riflessione su una problematica tristemente attuale.

«Questo riconoscimento non rappresenta solo un importante traguardo personale per Margherita, ma è motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica. La violenza di genere è una piaga sociale che richiede un impegno collettivo e continuo che parta dall’educazione. Attraverso la sua penna sensibile e incisiva, Margherita ha dimostrato come i nostri studenti possano affrontare con profonda consapevolezza e maturità tematiche così complesse e delicate, diventando essi stessi promotori di un cambiamento culturale necessario» ha dichiarato la Dirigente scolastica, prof.ssa Maristella Spezzano. Visibilmente emozionata, Margherita ha condiviso le sue impressioni: «Ho voluto raccontare una storia di rinascita perché credo che, nonostante la sofferenza, sia sempre possibile trovare la forza per ricominciare. L’Antartide rappresenta quel luogo interiore freddo e isolato in cui molte donne si ritrovano dopo aver subito violenza».

Il concorso, promosso dall’Osservatorio Regionale della Calabria sulla violenza di genere in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rientra tra le iniziative volte a raggiungere l’obiettivo 5 dell’Agenda 2030, che mira all’uguaglianza di genere e all’autodeterminazione di tutte le donne.

La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso e con l’auspicio che iniziative come questa possano contribuire concretamente alla creazione di una cultura del rispetto, fondamentale per contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme.

