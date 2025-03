“L’Eredità”, quando la vetrina è… sbagliata: “Lungomare Falcomatà a Bari”. E c’è chi ha fatto peggio

StrettoWeb

Reggio Calabria ancora protagonista su Rai 1, nuovamente con Marco Liorni in abbinamento. Questa volta niente Capodanno ma uno dei quiz show più famosi della tv italiana: “L’Eredità”. Durante il programma del pre-serale della tv ammiraglia una fra le tante domande rivolte dal conduttore ai concorrenti ha riguardato proprio Reggio Calabria e uno dei suoi simboli più famosi: il Lungomare Falcomatà. Sarà anche conosciuto come il chilometro più bello d’Italia ma proprio in Italia c’è chi il Lungomare Falcomatà non sa dove collocarlo geograficamente.

Infatti, alla domanda “in che città mi trovo se passeggio sul Lungomare Falcomatà?“, il primo concorrente ha risposto “Bari”. Per dirla alla Lino Banfi: “una passeggiata sul LungomEre“. No, non suona bene. Risposta, ovviamente sbagliata.

Ma c’è chi ha fatto peggio. L’altra concorrente ha risposto: “Barcellona”. Ora, quante possibili ci sono di non conoscere Reggio Calabria e conoscere Barcellona Pozzo di Gotto? Ovviamente poche, tendiamo a escludere quindi la cittadina siciliana che sarebbe stata, a conti fatti, il riferimento geografico più vicino fra quelli citati. La domanda sorge spontanea: come siamo arrivati in Catalogna? Non ci si può distrarre un attimo che la via Marina diventa Las Ramblas.

Situazione che ha lasciato spiazzato anche Marco Liorni che ha cercato di salvare la situazione ricordando: “Reggio Calabria! Stupendo, il chilometro più bello d’Italia. Abbiamo fatto anche l’Anno che verrà“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.