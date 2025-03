Legge urbanistica in Calabria, l’assessore Caracciolo avvia iniziative a supporto dei Comuni

StrettoWeb

Su iniziativa dell’assessore all’urbanistica della Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo, prenderanno il via dal prossimo 2 aprile gli incontri decentrati con i Sindaci ed i responsabili degli uffici tecnici dei Comuni calabresi che hanno avviato l’iter di adozione degli strumenti urbanistici, senza tuttavia pervenire alla loro approvazione. Saranno presieduti dall’assessore Caracciolo, con la partecipazione, in qualità di relatori, dei referenti degli uffici regionali competenti in materia di urbanistica, di Anci Calabria e del presidente dell’Istituto nazionale di Urbanistica – sezione Calabria, con il quale è stato sottoscritto, nei giorni scorsi, un protocollo d’intesa per la diffusione e la valorizzazione delle norme urbanistiche favorendone l’applicazione.

“Il primo incontro, che si terrà presso la Provincia di Cosenza – dichiara l’assessore Caracciolo – sarà l’occasione per un approfondimento in materia di pianificazione urbanistica e territoriale ove si registrano significative criticità nell’attuazione delle disposizioni dettate dall’apposita normativa regionale; nell’occasione verranno esaminate ed approfondite le eventuali problematiche connesse alla mancata adozione dei nuovi strumenti urbanistici allo scopo di fornire ai Comuni gli opportuni chiarimenti e, più in generale, ogni possibile supporto atto a consentire la rapida prosecuzione dell’iter previsto dalla legge regionale n. 19/2002 e ss.mm. e ii. Con questa attività – rileva ancora Caracciolo – intendiamo affiancare ulteriormente gli Enti che intendono proseguire celermente nell’iter di adozione degli strumenti urbanistici, allo scopo di superare sinergicamente le difficoltà riscontrate, trattandosi di un ambito particolarmente delicato, che incide sull’ordinato e corretto sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.