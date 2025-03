Lega, Germanà: “primo congresso in Sicilia”

StrettoWeb

“Il 14 marzo si terrà il primo congresso della Lega in Sicilia. Quest’anno hanno aderito al partito più di 3000 sostenitori e 525 sono i militanti: record storico di tutti i tempi. La partecipazione attiva dei militanti è essenziale per rafforzare il ruolo della nostra comunità politica. Si tratta di un passaggio determinante per il percorso che ci attende”, dichiara il senatore e commissario regionale della Lega Nino Germanà.

“Enna sarà anche un’occasione per trascorrere con tutti i nostri parlamentari e tutti i nostri militanti una giornata di confronto per strutturare sempre di più il partito e per le imminenti elezioni provinciali di aprile. La Lega in Sicilia è sempre più radicata e forte, e continueremo a crescere così da poter portare sempre più istanze per i territori e i nostri cittadini”, conclude Germanà.

