Lega Calabria, David Barilla nominato a capo del Dipartimento Università

StrettoWeb

La Lega Calabria continua la propria attività riorganizzativa. Se sul fronte territoriale il partito si sta radicando sempre in maniera più diffusa ad ampio raggio, sul fronte interno si registrano importanti nomine a capo dei Dipartimenti. E’ arrivata, infatti, la nomina a capo del Dipartimento Università del Prof. David Barilla.

Queste le Sue prime dichiarazioni da Capo Dipartimento Regionale della Lega Calabria: “Da Ricercatore e Docente Universitario, quando mi è stato proposto dal Partito di occuparmi del Dipartimento Università non ho esitato ad accettare. Ho percepito subito una grande voglia di costruire una squadra forte e capace, che vuole mettere a disposizione della nostra terra le Sue più importanti risorse. Ed io ho colto questo grande spirito di servizio al quale mi sono unito immediatamente. Essere a capo del Dipartimento Regionale Università è una grande responsabilità, che accetto con entusiasmo. Ringrazio il Commissario Regionale della Lega Calabria Filippo Mancuso e il Commissario della Lega Calabria per la Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani per la grande stima e la fiducia che hanno riposto in me. Mi metterò subito a lavoro”.

Soddisfazione da Mancuso e Mattiani

Soddisfatti anche il Commissario Regionale Mancuso e il Commissario per la Provincia di Reggio Calabria Mattiani: “Il nostro partito in Calabria sta rapidamente cambiando passo e volto. Siamo ripartiti da zero e stiamo costruendo una squadra di altissimo livello, composta da risorse umane di elevatissimo valore umano e professionale. La nomina a Capo del Dipartimento Regionale Università del Prof. David Barilla ne è ulteriore testimonianza. Il Prof. Barilla è una eccellenza della nostra terra che ci aiuterà in un settore strategico qual è quello dell’Università e la formazione dei nostri giovani. Gli auguro buon lavoro”.

Continua Mattiani: “Sono davvero soddisfatto dell’ingresso nella nostra squadra del Prof. Barilla. Un Ricercatore e Docente Universitario di altissimo livello, con un curriculum particolarmente prestigioso, che da oggi, possiamo dire con grande orgoglio, avremo al nostro fianco alla guida del Dipartimento Università. Un Dipartimento per noi particolarmente importante, perché è dalle nostre Università che usciranno i giovani calabresi del futuro ed è sulle nostre Università che dobbiamo concentrare sempre maggiori sforzi. Sono convinto che il Prof. Barilla ci aiuterà in questo e la Sua azione sarà particolarmente incisiva. A Lui vanno le mie congratulazioni.”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.