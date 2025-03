“Le Muse”, evento “Cambiamenti psicosociali delle dinamiche familiari” | INFO

StrettoWeb

L’associazione culturale Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere di Reggio Calabria, continua le sue attività domenicali con nuovi importantissimi momenti di questa nuova programmazione del venticinquennale. Il presidente prof. Giuseppe Livoti ricorda come da incontro ad incontro gli avvenimenti culturali riguardano anche argomenti attinenti alla società di oggi in rapida evoluzione.

Questa domenica 2 marzo alle ore 18 presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19, spazio sarà dato al ruolo della Famiglia ed ai cambiamenti che ha subito nel tempo anche da un punto di vista legislativo. Importanti gli studi e varie le definizioni di studiosi ed esperti che dichiarano che “…La famiglia può essere definita come il luogo in cui nasciamo: non solo uno spazio fisico dove sentirsi al sicuro, ma anche il luogo degli affetti, delle relazioni profonde, la propria base sicura. La famiglia è parte integrante della nostra identità e ci caratterizza per tutta la vita, mentre le appartenenze sociali (scuola, lavoro, gruppo di amici, associazioni, ecc.) sono limitate nel tempo e servono per “completare” la nostra personalità. La famiglia si è evoluta nel tempo in modo significativo: molti se coli fa c’era più attenzione ai bisogni primari, alle regole e ai ruoli. Negli ultimi decenni la famiglia è diventata un luogo in cui ogni componente può esprimere e appagare potenzialmente tutti i tipi di bisogni…“.

Dunque un viaggio non solo in queste evoluzioni ma, anche la costruzione di un itinerario, attraverso l’analisi di quelli che sono i valori fondamentali della stessa quali amore, obbedienza, responsabilità, attenzione, affetto, consapevolezza, obblighi, doveri. In tutto questo spazio sarà dato anche ai rapporti genitori- figli e dunque ai cambiamenti psicosociali delle dinamiche familiari che purtroppo conducono ad un chiarimento difficile del termine famiglia.

L’incontro sarà utile ad individuare i criteri definitori generali e rispettosi della complessità della famiglia oggi, analizzando anche nuovi scenari naturali e ciò che Émile Durkheim ha definito un “fatto sociale”. Importante sarà l’approfondimento su quella che dovrebbe essere l’interazione tra i membri che formano un nucleo familiare tra ruoli, compiti e funzioni diversificati da famiglia in famiglia.

Ospiti alle Muse saranno Anna Bellantoni avvocato, Presidente AMI Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia distretto di Reggio Calabria e membro della Giunta Esecutiva, Consigliere Cpo Ordine degli Avvocati Rc; Elisa Mottola psicologa, già Responsabile del Consultorio Familiare San Marco, delegata Muse Ricerca psico medico scientifica, Consigliere Ordine Psicologi della Calabria; Giovanna Stilo, Assistente Sociale del Consultorio Familiare H12 Melito Porto Salvo.

