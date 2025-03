Reggio Calabria, “Le Muse” e Conservatorio Cilea insieme per “Sacro… inseparabile ricordo”

StrettoWeb

L’associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere”, continua le sue attività domenicali con nuovi importantissimi momenti di questa nuova programmazione del venticinquennale sempre più presente nel contesto della città di Reggio Calabria e, questa settimana, per un evento che vuole collegare memoria e solidarietà. Domenica 30 marzo alle ore 18 presso l’eclettica Chiesa di San Giuseppe al Corso si terrà la manifestazione “Sacro… inseparabile ricordo” concerto che vede insieme l’Associazione Culturale “Le Muse” ed il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”.

Un concerto che vuole essere si omaggio ai giovani ed alle nuove generazioni di musicisti che forma il Conservatorio, ma, anche occasione per la consegna di una borsa di studio istituita dalla Famiglia Isola, originaria di Palmi, per studenti capaci e meritevoli. La Famiglia Isola vorrebbe ricordare e fare memoria della figura del padre. Il presidente Livoti evidenzia come tale proposta è stata fatta al direttivo Muse dalla co – vicepresidente dott.ssa Stefania Isola figlia di Giuseppe Isola. Il padre è nato a Palmi ed è stato DSGA presso la Scuola Media “Armando Zagari” di Palmi prima e successivamente del Liceo Classico “Nicola Pizi”.

Nel corso della sua attività lavorativa, oltre che allo svolgimento dei compiti inerenti alla qualifica, amava dedicarsi agli studenti, intessendo, per il suo carattere estroverso, rapporti amichevoli e duraturi, non risparmiando agli stessi rimproveri ed elogi. A questi giovani ed ai propri figli ha sempre trasmesso sani valori, sottolineando spesso l’importanza dei libri come fonte di apprendimento e crescita personale. Curioso per natura, amava la musica, l’arte ed era appassionato di geografia.

Una serata che vedrà l’esibizione del quartetto di clarinetti del Conservatorio Cilea “Chalameaux” con gli studenti: Lorenzo Napoli – clarinetto soprano, Valeria Nicolo’ – clarinetto soprano, Paola Fatima Oppedisano – clarinetto soprano, Gabriele del Grande – clarinetto basso. Il quartetto è composto da giovani accomunati dalla passione per il clarinetto e la dedizione per la musica e si propone di combinare la tradizione musicale classica con una visione fresca ed innovativa. Il “Chalameaux Quartet” ha debuttato a Reggio Calabria nel mese di giugno 2024 e grazie alla qualità artistica del gruppo, il gruppo è stato selezionato dal Conservatorio per rappresentare l’istituto in diverse manifestazioni culturali.

La manifestazione sarà introdotta da don Pasqualino Catanese – Vicario generale della diocesi di Reggio Calabria-Bova da sempre vicino alle attività culturali dell’associazione reggina e dal prof. Francesco Romano – Direttore Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria che ha accolto con entusiasmo e partecipazione la proposta. Alla dott.ssa Stefania Isola co – vicepresidente dell’Ass. “Le Muse” il compito di introdurre le motivazioni di questa borsa di studio che possa essere di esempio per ulteriori aiuti utili alla preparazione, alla crescita e che riconosce l’importanza della formazione continua e dell’acquisizione di nuove competenze e conoscenze per tutta la durata della vita artistica per un apprendimento come processo costante e necessario per adattarsi alle trasformazioni del mondo moderno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.