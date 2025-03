Lamezia Terme, SUV si ribalta dopo un impatto contro un muro: grave la conducente, ferite due bambine

StrettoWeb

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e sede centrale sono impegnate su Via delle Terme nel comune di Lamezia Terme per incidente stradale. Per cause in corso di accertamento un SUV Jaguar F-Pace perdeva il controllo andando ad impattare violentemente contro un muro ribaltandosi successivamente sulla sede stradale coinvolgendo altre due vetture in transito. A bordo della Jaguar la conducente e due bambine. La donna ferita in modo grave veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera anche le due bambine venivano trasferite in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Si registrano disagi alla viabilità.

