Lamezia Terme, corso gratuito alla SDA Bocconi di Milano | INFO

Un corso di formazione gratuito rivolto a giovani donne (età massima 28 anni) sulla leadership femminile, in possesso di laurea specialistica o magistrale e buona conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliate nel Comune di Lamezia Terme. È quanto prevede il bando promosso dal Soroptimist International d’Italia insieme a SDA Bocconi dal titolo “Futuro al femminile: Women in leadership”.

Il bando offre la possibilità a giovani donne selezionate dal Soroptimist Club Lamezia Terme di partecipare gratuitamente a un corso di formazione di tre giorni, realizzato dalla SDA Bocconi – School of management a Milano, che rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti del corso.

Per partecipare alle selezioni, le candidate dovranno compilare l’apposita domanda di partecipazione (reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi) e inoltrarla, insieme al curriculum, entro giorno 31 marzo 2025 all’indirizzo del Soroptimist Club Lamezia Terme lamezia-terme@soroptimist.it

Le tre giornate di formazione si svolgeranno alla Bocconi in due edizioni: la prima il 21-22-23 maggio 2025 e la seconda il 25-26-27 giugno 2025. Alle candidate selezionate è consentito indicare la preferenza per uno dei due periodi.

“Il Soroptimist – ha spiegato la presidente del club lametino Luigina Pileggi – riconosce il ruolo della formazione come elemento fondamentale per la crescita personale e professionale nel mondo del lavoro. L’Istruzione ha un ruolo cruciale nel raggiungimento dell’uguaglianza di genere: è lo strumento fondamentale per spezzare il ciclo della povertà, creare nuove opportunità e fornire a donne e ragazze le competenze necessarie per realizzare il proprio potenziale. Investire nell’istruzione significa scegliere uno dei percorsi più efficaci per costruire un futuro più equo. Obiettivo del corso è infatti favorire l’empowerment delle giovani donne, fornire competenze e strumenti per sviluppare le proprie abilità di leadership. Il percorso si propone di supportare le partecipanti a comprendere ed interpretare l’attuale contesto socio-politico ed economico, mettendo al centro i temi dell’inclusione e un modello di leadership, in cui l’etica e la responsabilità sociale siano i driver di comportamento su cui fondare le decisioni“.

“Il percorso vuole inoltre offrire concreti strumenti – ha concluso la presidente Pileggi – per affrontare il mercato del lavoro con un atteggiamento proattivo e propositivo, così come potenziare le capacità, promuovere la fiducia in sé stesse, ma anche sensibilizzare le partecipanti sull’importanza della diversità di genere nel modello di leadership, incoraggiandone una visione più equilibrata ed inclusiva, favorendo al contempo interazione e scambio di esperienze“.

