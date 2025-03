Lamezia Terme celebra le donne con la presentazione del libro “Un’inguaribile cervellotica”

StrettoWeb

Nel mese dedicato alla donna, la Città di Lamezia Terme organizza un importante incontro culturale nell’ambito della rassegna “Incontri in biblioteca”, un’iniziativa volta a valorizzare la letteratura femminile e il ruolo delle donne nella società. Mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 17:00, presso la Sala degli Affreschi della Biblioteca Comunale “Oreste Borrello” (Palazzo Nicotera, Piazza T. Campanella), si terrà la presentazione del libro “Un’inguaribile cervellotica” di Bakhita Ranieri, archeologa e scrittrice.

L’evento vedrà la partecipazione della giornalista Jessica Mastroianni, che dialogherà con l’autrice, approfondendo i temi dell’opera. Sarà inoltre presente la dottoressa Paola Rotella, medico psichiatra del Centro di Salute Mentale di Lamezia Terme, per offrire uno sguardo scientifico sulle tematiche affrontate nel libro.

Saluti istituzionali

L’incontro sarà introdotto dai rappresentanti delle istituzioni locali:

Il Sindaco Paolo Mascaro

L’Assessore alla Cultura Annalisa Spinelli

L’Assessore all’Ambiente Luigi Muraca

Luigina Pileggi, Presidente del Soroptimist Club Lamezia Terme

Mariannina Scaramuzzino, Presidente CPO Avvocati Lamezia

Silvana Sacco, Presidente ANTEAS Lamezia

Letture e musica dal vivo

L’evento sarà arricchito da letture di Antonella Palazzo e Pasqualina Ruberto e da suggestivi quadri musicali a cura di Federica Masi, con il contributo dell’associazione Animula – Aps.

Un libro tra ironia e introspezione

“Un’inguaribile cervellotica” è un’opera che mescola con abilità riflessione e leggerezza, affrontando con intelligenza, ironia e profondità le complessità del pensiero femminile e le dinamiche della vita quotidiana. La protagonista vi aspetta per farsi conoscere e raccontarvi le sue vicende scandagliando l’animo umano e affrontando tematiche quali l’ansia, la bulimia, le crisi di panico. Un evento imperdibile per gli amanti della letteratura e per chi desidera celebrare la forza delle donne attraverso le parole e la cultura.

