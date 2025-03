“Lamezia Terme capitale economica della Calabria”: il candidato Sindaco Mario Murone esce allo scoperto

StrettoWeb

“Lamezia Terme dovrà diventare la capitale economica della Calabria. La sua posizione geografica ottimale, che le conferisce una centralità strategica, e la sua dotazione infrastrutturale unica (aeroporto internazionale, alta velocità ferroviaria, snodo autostradale) devono essere utilizzati, in un’innovativa visione di sviluppo, per fare di Lamezia Terme e del suo immediato comprensorio un volàno di sviluppo fondamentale per l’intera regione. Né voglio trascurare le radici culturali di questa grande città, in cui agricoltura, commercio e spirito d’impresa sono stati sempre un fiore all’occhiello riconosciuto e apprezzato”. Comincia così la nota di Mario Murone, candidato a Sindaco di Lamezia Terme per il centrodestra.

“In questo contesto auspico un incontro immediato e proficuo sia con le associazioni di categoria sia con le organizzazioni professionali, finalizzato a costruire assieme i pilastri di un programma vero, serio, attendibile. Ci favorisce, in tal senso, una comune sintonia politica sia con il Governo nazionale sia con la Regione Calabria. La premier Giorgia Meloni e il presidente Roberto Occhiuto stanno dimostrando capacità notevoli proprio sul fronte del sostegno alla crescita economica.

Ho deciso di impegnarmi in prima persona forte di tanti anni di esperienza professionale vissuta in trincea in prima fila, per invertire la tendenza ai personalismi e con umiltà e capacità di ascolto, ma anche con la determinazione necessaria, puntare tutto su Lamezia Terme e il suo potenziale enorme di crescita. Chiedo alle associazioni di categoria e alle organizzazioni professionali di accompagnarmi in un cammino di costruzione condivisa nella logica del fare. Fare nella legalità e nel rispetto delle regole, scongiurando il pericolo di dare ancora una volta fiducia a chi in decenni ha lavorato senza prospettiva e senza lasciare traccia alcuna del proprio passaggio.

Lamezia Terme è una città viva, operosa, dinamica, ricca di potenzialità ancora inespresse. Gli imprenditori e i ceti professionali di questa grande città devono avvertire assieme il dovere civico di determinare una svolta reale e diventare parte attiva nelle proposte di sviluppo della nostra Città”.

