Lamezia Terme, il 17 marzo l’assemblea dei lavoratori FP Cgil

StrettoWeb

I prossimi 14, 15 e 16 aprile si terranno in tutta Italia le elezioni per il rinnovo delle Rsu del pubblico impiego. Lunedì 17 marzo al Grand Hotel Lamezia dalle 9.30 alle 13.30 si terrà l’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici Fp Cgil a cui sarà presente, tra gli altri, il Segretario Generale Fp Cgil Nazionale Serena Sorrentino. Un’occasione importante per fare quadrato sulle vertenze, le ingiustizie e le iniquità che riguardano coloro che sono impiegati negli enti pubblici. In particolare si discuterà del rinnovo dei Ccnl che a causa delle scarse risorse stanziate dal governo fanno perdere ai lavoratori il 10% secco del salario a fronte di un indice di inflazione del 16,5%.

La Funzione Pubblica Cgil Calabria punta, inoltre, a un Piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione che si sta desertificando perché sempre meno attrattiva, alla tenuta salariale dei dipendenti pubblici per un contratto dignitoso che valorizzi il lavoro pubblico, rimuovendo anche i tetti di spesa della contrattazione decentrata.

Il sindacato è impegnato a combattere la precarietà avviando processi di stabilizzazione dei tanti lavoratori a tempo determinato ma diventati essenziali per l’erogazione di servizi pubblici che difendiamo contro ogni esternalizzazione e privatizzazione, perché sono gli unici che garantiscono l’eguaglianza di tutti i cittadini ad esigere i diritti costituzionalmente garantiti e a soddisfare in maniera eguale i bisogni di tutte le persone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.