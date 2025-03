Laghi di Sibari, incendiati nella notte due mezzi di un imprenditore: cresce la tensione

StrettoWeb

Due mezzi appartenenti a un giovane imprenditore attivo nella zona dei Laghi di Sibari sono stati dati alle fiamme nella notte, in un episodio che sta alimentando un crescente clima di preoccupazione e insicurezza nella comunità locale. A darne notizia è stato il sindaco di Cassano Ionio, Gianni Papasso, che ha espresso la propria solidarietà alla vittima dell’intimidazione. “Questo episodio – ha dichiarato – arriva a pochi giorni dall’incendio di una barca, che si presume sia stato causato da un incidente accidentale. Tuttavia, non possiamo ignorare l’allarme che questi eventi generano. Si tratta di atti che danneggiano non solo i singoli imprenditori, ma l’intera collettività”.

Il primo cittadino ha condannato fermamente l’azione definendola “un atto doloso e inaccettabile” e ha ribadito l’importanza dei Laghi di Sibari come motore di sviluppo per il territorio, non come scenario di violenza e intimidazione. “Diciamo basta alla cultura mafiosa – ha affermato Papasso – Siamo al fianco delle forze dell’ordine e della magistratura, certi che faranno piena luce sull’accaduto”.

Infine, il sindaco ha rinnovato l’impegno dell’amministrazione comunale nella lotta contro ogni forma di illegalità, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro e sano per cittadini e imprese: “Il nostro territorio va protetto. Solo così potremo assicurare un futuro migliore a chi, con passione e sacrificio, lavora ogni giorno per farlo crescere”.

Incendio ai Laghi di Sibari, Rapani a fianco dell’imprenditore: “denunciare è un dovere”

Dopo il grave atto intimidatorio che ha colpito un giovane imprenditore ai Laghi di Sibari, anche il senatore Ernesto Rapani, esponente di Fratelli d’Italia, è intervenuto pubblicamente per esprimere solidarietà e lanciare un messaggio diretto e concreto: non rimanere in silenzio, ma denunciare. “Questi atti – ha dichiarato Rapani – molto probabilmente sono la conseguenza di richieste non accolte. È il metodo usato dalla criminalità per intimidire e imporre il proprio controllo sul territorio. Davanti a tutto questo non possiamo restare zitti“. Il senatore ha quindi invitato la vittima a fare un passo coraggioso: “Denunciare è un dovere, anche se difficile. È importante rivolgersi alle forze dell’ordine e, prima ancora, chiedere tutela agli organi preposti. Lo Stato è presente, ma ha bisogno di collaborazione da parte di chi subisce queste azioni“. Rapani ha sottolineato che simili episodi non sono solo atti contro singoli individui, ma un attacco al lavoro, alla libertà d’impresa e allo sviluppo di un’intera comunità. “Difendere chi lavora onestamente è un dovere di tutti. Il silenzio rafforza i violenti. Non possiamo permettere che la paura diventi normalità“.

