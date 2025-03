Juventus, che disastro! Altra goleada subita: la Fiorentina distrugge i bianconeri, 3-0 al Franchi

StrettoWeb

Sette gol subiti nelle ultime due e zero segnati. Un disastro, una rarità, se ti chiami Juventus. Sette gol come i giorni trascorsi dall’altra goleada, la figuraccia in casa contro l’Atalanta. Ma dopo il poker della Dea allo Stadium di domenica scorsa, arriva il 3-0 della Fiorentina nel match odierno. La squadra di Palladino surclassa i bianconeri, che restano in piedi in classifica solo per via della cinquina del Bologna alla Lazio, a dimostrazione di una giornata di Serie A ricca di colpi di scena ed emozioni. E questa sera c’è il big match Atalanta-Inter.

Tornando alla partita, è praticamente chiusa dopo 20 minuti. Tra 15′ e 18′, quindi in tre soli giri di lancetta, la Viola segna due reti, con Gosens e Mandragora. Compagine di Thiago Motta frastornata e passiva, come una settimana fa, e incapace di reagire. Ad inizio ripresa, così, Gudmundsson segna il tris che difatti suggella la sfida con un tempo ancora da giocare. Fino alla fine, però, nessun’altra emozione: la Fiorentina distrugge la Juve, che vive uno dei momenti peggiori del campionato. Il 4° posto, però, è solo a -1, anche se la lotta è serrata. Ci sono ben 6 squadre in 6 punti, vista anche la vittoria della Roma. Di seguito risultati e classifica.

Programma 29ª Giornata Serie A

Venerdì 14 marzo

Ore 20.45

Genoa-Lecce 2-1

Sabato 15 marzo

Ore 15:00

Monza-Parma 1-1

Udinese-Verona 0-1

Ore 18.00

Milan-Como 2-1

Ore 20.45

Torino-Empoli 1-0

Domenica 16 marzo

Ore 12.30

Venezia-Napoli 0-0

Ore 15.00

Bologna-Lazio 5-0

Ore 16.00

Roma-Cagliari 1-0

Ore 18.00

Fiorentina-Juventus 3-0

Ore 20.45

Atalanta-Inter

Classifica Serie A

Inter 61* Napoli 61 Atalanta 58* Bologna 53 Juventus 52 Lazio 51 Roma 49 Fiorentina 48 Milan 47 Udinese 40 Torino 35 Genoa 35 Como 29 Cagliari 26 Verona 26 Lecce 25 Parma 25 Empoli 22 Venezia 20 Monza 15

* Una partita in meno

Programma 30ª Giornata Serie A

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

Como-Empoli

Venezia-Bologna

Ore 18:00

Juventus-Genoa

Ore 20:45

Lecce-Roma

Domenica 30 marzo

12:30

Cagliari-Monza

Ore 15:00

Fiorentina-Atalanta

Ore 18:00

Inter-Udinese

Ore 20:45

Napoli-Milan

Lunedì 31 marzo

Ore 18:30

Verona-Parma

Ore 20:45

Lazo-Torino

