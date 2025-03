Juventus, buona la prima di Tudor: una perla di Yildiz regala il successo ai bianconeri contro il Genoa

StrettoWeb

Buona la prima di Tudor. E per il momento va bene così. Dopo settimane agitate, culminate nel clamoroso esonero di Thiago Motta durante la sosta, la Juventus è tornata in campo, in casa, battendo per 1-0 il Genoa di un altro ex bianconero, Vieira. Tudor, ritornato a Torino dopo gli anni da calciatore, bagna l’esordio affidandosi alla stella della sua squadra, Yildiz, che con una grande giocata mette a segno l’unica e decisiva rete della sfida.

Ci mette intensità la Juve, soprattutto in avvio, e sfiora il gol sempre col turco, prima delle prove generali della marcatura: una bellissima azione personale da posizione defilata che si conclude con un destro secco a incrociare. Il risultato, da quel 25′, non cambierà più. Tudor, che ha cambiato subito modulo, inserendo Vlahovic dal primo minuto, gestirà il vantaggio per tutto il resto della gara, rischiando poco, se non con una bellissima girata di Pinamonti.

Programma 30ª Giornata Serie A

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

Como-Empoli 1-1

Venezia-Bologna 0-1

Ore 18:00

Juventus-Genoa 1-0

Ore 20:45

Lecce-Roma

Domenica 30 marzo

12:30

Cagliari-Monza

Ore 15:00

Fiorentina-Atalanta

Ore 18:00

Inter-Udinese

Ore 20:45

Napoli-Milan

Lunedì 31 marzo

Ore 18:30

Verona-Parma

Ore 20:45

Lazo-Torino

Classifica Serie A

Inter 64 Napoli 61 Atalanta 58 Bologna 56* Juventus 55* Lazio 51 Roma 49 Fiorentina 48 Milan 47 Udinese 40 Torino 35 Genoa 35* Como 30* Cagliari 26 Verona 26 Lecce 25 Parma 25 Empoli 23* Venezia 20* Monza 15

*una partita in più

