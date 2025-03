De(a)molita. Juventus ko 0-4 contro l’Atalanta: segnale a Inter e Napoli! | CLASSIFICA

StrettoWeb

Una vera e propria dichiarazione di intenti. L’Atalanta batte 0-4 la Juventus in trasferta allo Stadium e lo fa dominando la squadra che, risultati alla mano, era la più in forma del campionato (5 vittorie consecutive), che in casa non aveva mai perso e in stagione aveva subito una sola sconfitta, nonchè la squadra con la miglior difesa del campionato. Una scoppola clamorosa per i bianconeri che hanno visto i propri tifosi andare via in anticipo dallo stadio in segno di protesta.

Partita aperta dal rigore di Retegui salito a quota 22 gol in stagione. Chiusa dalla rete di Lookman, salito a quota 13, rispettivamente primo e terzo marcatore del campionato. In mezzo c’è gloria anche per De Roon e Zappacosta. Un segnale chiaro a Inter e Napoli: anche la Dea entra di prepotenza nella lotta Scudetto.

Risultati 28ª Giornata Serie A

Venerdì 7 marzo

Ore 20:45

Cagliari-Genoa 1-1

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Como-Venezia 1-1

Parma-Torino 2-2

Ore 18:00

Lecce-Milan 2-3

Ore 20:45

Inter-Monza 3-2

Domenica 9 marzo

Ore 12:30

Verona-Bologna 1-2

Ore 15:00

Napoli-Fiorentina 2-1

Ore 18:00

Empoli-Roma 0-1

Ore 20:45

Juventus-Atalanta 0-4

Lunedì 10 marzo

Ore 20:45

Lazio-Udinese

Classifica Serie A

Inter 61 Napoli 60 Atalanta 58 Juventus 52 Lazio 50* Bologna 50 Fiorentina 45 Milan 44 Roma 43 Udinese 39* Torino 35 Genoa 32 Como 29 Cagliari 26 Verona 26 Lecce 25 Parma 24 Empoli 22 Venezia 19 Monza 14

* Una partita in meno

Programma 29ª Giornata Serie A

Venerdì 14 marzo

Ore 20.45

Genoa-Lecce

Sabato 15 marzo

Ore 15:00

Monza-Parma

Udinese-Verona

Ore 18.00

Milan-Como

Ore 20.45

Torino-Empoli

Domenica 16 marzo

Ore 12.30

Venezia-Napoli

Ore 15.00

Bologna-Lazio

Ore 16.00

Roma-Cagliari

Ore 18.00

Fiorentina-Juventus

Ore 20.45

Atalanta-Inter

