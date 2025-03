L’Italia Under 19 a Catanzaro: mister Bollini ritrova Caserta. E quella stagione di 21 anni fa…

StrettoWeb

L’allenatore della Nazionale Under 19 Alberto Bollini, impegnato in questi giorni a Catanzaro nell’Elite Round di qualificazione all’Europeo, oggi ha incontrato il suo ‘collega’ Fabio Caserta, tecnico delle Aquile. Non è la prima volta che Bollini e Caserta condividono il campo: Caserta, nella stagione 2003-2004, fu allenato proprio da Bollini nell’Igea Virtus.

Bollini ha assistito alla prima parte dell’allenamento pomeridiano, intrattenendosi anche con Pietro Iemmello (erano entrambi alla Fiorentina, Bollini in Primavera e Iemmello negli Allievi), ricevendo l’in bocca al lupo di tutto il club giallorosso in vista delle due partite decisive per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo, in programma sabato 22 alle 17 e martedì 25 alle 15 al ‘Ceravolo’ rispettivamente contro Spagna e Francia. L’ingresso allo stadio sarà gratuito, dietro presentazione di un titolo di accesso scaricabile dal sito della Figc.

