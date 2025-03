Infortunio Esposito, tegola Domotek: diagnosi e tempi di recupero

StrettoWeb

“Con grande dispiacere comunichiamo che, durante l’incontro di domenica scorsa, il nostro Lorenzo Esposito ha riportato un grave infortunio al ginocchio che lo costringerà a un imminente intervento chirurgico. Forza Lollo! Ti aspettiamo più forte di prima“. Con questo breve comunicato social la Domotek Volley ha confermato le brutte sensazioni già avvertite in campo in merito all’infortunio di Lorenzo Esposito.

Il giovane palleggiatore dei reggini ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio nel match giocato contro Ortona. Il ragazzo, apparso dolorante e in lacrime fin dai primi momenti, si era accasciato sofferente sul terreno di gioco ed era stato portato fuori dai compagni. A breve verrà operato dal dottor Calafiore: per un infortunio del genere i tempi di recupero sono stimati in 4-6 mesi. Per Esposito la stagione finisce qui, dovrà tifare dalle tribune del PalaCalafiore i suoi compagni durante i Playoff.

Mister Polimeni: “Lollo meritava di giocare i Playoff. Dispiace umanamente”

Mister Polimeni ha commentato così l’infortunio di Lorenzo Esposito: “Lollo ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio nell’ultima partita in casa. Dispiace per il ragazzo, al di là di quelli che possono essere gli interessi tecnici di un allenatore perchè è un valore aggiunto d questa società e di questa squadra. Ha tanti meriti come tutti gli altri dello splendido percorso fin qui effettuato. Dispiace, ripeto, sia dal punto di vista tecnico che umano: meritava di poter gioire insieme ai compagni. Domenica, a fine partita, era già in ospedale per accertamenti. È chiaro che ci teneva tantissimo a fare questi Playoff, se li è meritati, così come la posizione in classifica“.

