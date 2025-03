“Individuare risorse e soluzioni per una mobilità sostenibile nello Stretto”: il Comitato Pendolari in Commissione a Reggio Calabria

StrettoWeb

Nell’ultima seduta della VI Commissione consiliare (Sviluppo economico ed attività produttive, turismo), presieduta da Carmelo Versace, si è tenuta l’audizione di Bruno Votano in qualità di rappresentante del Comitato Pendolari dello Stretto. Il presidente del sodalizio ha esposto all’organismo consiliare i dati relativi al flusso, in entrata e in uscita, tra Reggio Calabria e la Sicilia, specificando le interlocuzioni già avviate e la necessità di una cornice istituzionale nell’ambito della quale poter affrontare il tema dei costi e degli spostamenti connessi a ragioni lavorative, sanitarie, di studio o legate al turismo.

Durante la riunione della VI Commissione dedicata al tema sono intervenuti i consiglieri Antonino Castorina, Giuseppe Sera, Roberto Vizzari e Federico Milia che hanno manifestato l’esigenza di proseguire questo tipo di dibattito aprendolo anche alla Regione, alla Città Metropolitana e convocando anche Atam. Castorina ha inoltre segnalato la necessità di avviare anche con la Conferenza dello Stretto, con Città Metropolitana e Regione Calabria un percorso congiunto rispetto ad un piano di mobilità sostenibile che coinvolga studenti ed operatori ma anche coloro i quali si muovono per ragioni sanitarie o turistiche.

Il presidente Versace a chiusura dei lavori, che proseguiranno con una serie di audizioni riguardanti i vari attori istituzionali chiamati in causa, ha rimarcato la necessità di individuare risorse e soluzioni per una mobilità sostenibile nell’area dello Stretto.

