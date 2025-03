Tragico incidente a Roma, 75enne di Messina travolto e ucciso

StrettoWeb

Un pauroso incidente è avvenuto sull’A1 tra Orte e Ponzano Romano. Un uomo di 75 anni di Messina è stato investito da un’auto mentre attraversava la carreggiata. Il conducente del veicolo non si sarebbe fermato per aiutare il malcapitato. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica del sinistro che ha provocato il decesso dell’anziano. A seguito dell’incidente, il tratto autostradale tra Orte e Ponzano Romano, in direzione Roma, è stato temporaneamente chiuso.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della 5ª Direzione di tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.

