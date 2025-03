Messina, terribile incidente sull’A20: scontro tra moto, muore un centauro

StrettoWeb

Domenica di sangue in provincia di Messina. In un drammatico incidente tra due moto, avvenuto sull’A20 tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, è morto un uomo di 45 anni. Al momento non è chiara la dinamica del sinistro mortale. Sul posto le forze dell’ordine e le ambulanze del 118. L’altro motociclista è rimasto ferito.

Fabio Frisone la vittima dell’incidente

E’ Fabio Frisone la vittima del drammatico sinistro avvenuto in autostrada tra gli svincoli di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Secondo una prima ricostruzione la vittima si è scontrato con un altro motociclista rimasto ferito.

