Grave incidente a Messina: scontro auto-moto a Sant’Agata, un ferito

Un grave incidente è avvenuto in mattinata a Messina, nel villaggio Sant’Agata. Per cause ancora in corso di accertamento c’è stato un forte scontro tra un’auto ed una moto che ha provocato il ferimento di una persona ed il suo trasporto in ospedale. Tantissimi disagi con il traffico paralizzato sulla riviera in entrambe le direzioni. Sul posto le forze dell’ordine ed un’ambulanza del 118.

