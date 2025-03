Incidente sul Lungomare di Reggio Calabria: scontro tra auto e moto, interviene l’ambulanza

StrettoWeb

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi sul Lungomare di Reggio Calabria, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un’auto. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Fata Morgana, in una zona solitamente molto trafficata e frequentata da pedoni. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto e un’ambulanza del 118.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembrerebbe che il mezzo a due ruote sia stato colpito lateralmente dall’auto durante una manovra all’incrocio. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le direzioni, con momenti di congestione temporanea. Si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dei feriti e sull’esito dei rilievi effettuati dalle forze dell’ordine.

