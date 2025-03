Incidente sull’A2: due auto ribaltate e quattro feriti | FOTO

StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato intorno all’1:00 di notte sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, al chilometro 312, nel comune di Gizzeria. Due vetture, una Fiat Panda e una Peugeot 207, si sono scontrate violentemente, ribaltandosi sulla carreggiata. A bordo delle auto viaggiavano quattro persone: tre donne nella Fiat Panda e il conducente della Peugeot. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem 118 e trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, per i rilievi del caso, e il personale Anas, impegnato nel ripristino della viabilità. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale lungo l’A2, una delle principali arterie di collegamento del Sud Italia.

