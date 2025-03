Incendio aeroporto Heathrow Londra: a lavoro la polizia antiterrorismo

StrettoWeb

Un incendio “senza precedenti”, com’è stato definito, ha fatto piombare nel caos l’aeroporto Heathrow di Londra, il più trafficato d’Europa, bloccando oltre 1300 voli. La polizia antiterrorismo vuole vederci chiaro. La causa? I vigili del fuoco di Londra sono stati chiamati poco dopo le 23:00 di giovedì per un incendio in una sottostazione elettrica a Hayes, nella zona ovest di Londra, che ha causato l’interruzione della corrente elettrica in migliaia di abitazioni. La causa dell’incendio è sconosciuta, anche se la polizia e fonti di sicurezza hanno indicato che non vi sono stati segnali immediati di un gesto criminale.

Downing Street ha invitato a “fare attenzione a non fare speculazioni” sulla causa dell’incendio, sottolineando che è ancora presto per identificarne la causa. Un portavoce della polizia metropolitana ha affermato: “stiamo lavorando con i vigili del fuoco di Londra per stabilire la causa dell’incendio, che è ancora oggetto di indagine. Anche se al momento non ci sono indizi di azioni illecite, manteniamo la mente aperta. Data la posizione della sottostazione e l’impatto che questo incidente ha avuto sulle infrastrutture nazionali critiche, il comando antiterrorismo della Metropolitan Police sta ora guidando le indagini. Ciò è dovuto alle risorse specialistiche e alle capacità all’interno di quel comando, che possono aiutare a far progredire questa indagine a ritmo sostenuto per ridurre al minimo le interruzioni e identificarne la causa”.

Heathrow è considerato un potenziale bersaglio per atti terroristici o di sabotaggio. La National Grid, l’azienda responsabile per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica, ha affermato che gli incendi nelle sottostazioni erano “straordinariamente rari” e di non essere in grado di “escludere nulla”.

Alice Delahunty, capo del settore trasmissione di National Grid, ha affermato che si è trattato di “un incidente molto significativo e grave, straordinariamente raro nella nostra rete” e che non è stato possibile verificare “voci e speculazioni” sulla causa dell’incendio. Ha aggiunto: “Non siamo in grado di escludere nulla. Il nostro obiettivo è stato quello di ripristinare la fornitura di energia a case e aziende in sicurezza“.

