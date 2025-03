Incendiata l’auto del Sindaco di Serra San Bruno, la solidarietà del Consigliere Talerico

StrettoWeb

Il Consigliere Regionale Antonello Talerico ha espresso la propria piena solidarietà al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, in seguito all’incendio doloso che ha distrutto la sua auto nella notte tra lunedì e martedì. Talerico, in un comunicato stampa, ha dichiarato: “Sono rimasto profondamente sconvolto e addolorato nell’apprendere dell’incendio che ha colpito l’auto del sindaco Barillari. Si tratta di un atto vile e inaccettabile che non trova giustificazione alcuna. Voglio esprimere la mia più sincera vicinanza al sindaco, alla sua famiglia e alla comunità di Serra San Bruno. La violenza non ha posto in una società civile, e dobbiamo reagire con unità e determinazione”.

Il Consigliere Regionale ha inoltre sottolineato l’importanza di non lasciarsi intimorire da episodi del genere. “Questi atti di intimidazione devono solo rafforzare il nostro impegno per una Calabria più sicura e più giusta. In momenti come questi, è fondamentale che tutte le istituzioni, locali e regionali, restino unite e sostenere chi si trova in prima linea nella difesa dei valori di legalità e democrazia”.

