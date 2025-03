Incendiata l’auto del parroco di Santo Stefano in Aspromonte: grande sgomento | FOTO

StrettoWeb

Questa notte alle 02:38 è stata incendiata l’autovettura del Parroco di Santo Stefano in Aspromonte Don Vincenzo Attisano. L’incendio è di natura dolosa. Sul grave atto intimidatorio indagano i Carabinieri. Grande sgomento in paese per un gesto violento e vile nei confronti di un riferimento di principi sani e nobili valori.

