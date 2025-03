StrettoWeb

Domenica 2 marzo 2025, alle ore 16.00 è stata inaugurata la nuova sede dell’Associazione Nicolaos Arghiropoulos, in via Provinciale 20. Dopo la benedizione di rito, effettuata dal parroco, don Giovanni Zampaglione, i soci si sono riuniti per la consegna delle tessere e per un momento di sana condivisione. Una serata perfetta all’insegna dell’amicizia e dell’impegno per il territorio.

Il presidente Franca Evoli ha illustrato per sommi capi i progetti per il nuovo anno come anche il Segretario Vincenzo Malacrinò che ha ipotizzato una proposta grandiosa per agosto 2025. Tutti i soci hanno approvato le iniziative, certi di una più fattiva e rinnovata collaborazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.